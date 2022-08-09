تحولت أسعار النفط للصعود مجددًا معوضة خسائرها في جلسة متقلبة يوم أمس الاثنين.

برنت يرتفع:

وارتفع خام القياس العالمي برنت إلى 95.33 دولارًا للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي إلى 89.26 دولارًا.

وكانت المخاوف من تراجع الطلب بسبب آفاق اقتصادية متشائمة، قد تغلبت على أثر بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.

وسجلت أسعار أقرب شهر استحقاق لخام برنت أدنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي، متراجعة 13.7% ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.

خام غرب تكساس:

كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.7%، إذ ضغطت على الأسعار المخاوف المتعلقة بالركود الذي قد يضر بالطلب على النفط.

وقال المحلل في (بي. في. إم) ستيفن برينوك: “تحرك الأسعار الأسبوع الماضي لم يترك أي شك في أن مخاوف الطلب بسبب الركود المحتمل لها اليد العليا على مخاوف الإمدادات. وربما يمكن أن نصل لحد القول إن أثر الحرب تبخر”.

وعوض الخامان بعض خسائر يوم الجمعة بعد أن تزايدت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على نحو أفضل من المتوقع في يوليو.

كما فاجأت الصين أمس الأحد الأسواق بنمو أسرع من المتوقع في الصادرات.