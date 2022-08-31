تراجعت أسعار النفط خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء مع انحسار القلق من نقص ‏المعروض بالأسواق العالمية على خلفية الاضطرابات في العراق.‏

وأكدت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” على أن صادرات البلاد من الخام لم ‏تتأثر بالاضطرابات التي شهدتها البلاد.‏

الخام الأمريكي:

وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق عن بيانات أولية ‏لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة اليوم ‏الأربعاء عن بياناتها الرسمية.‏

وفي ختام الجلسة، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ‏أكتوبر بنسبة 5.5% أو ما يعادل 5.37 دولار إلى 91.64 دولار ‏للبرميل.‏

برنت يتراجع:

وتراجعت عقود “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 5.5% أو 5.78 دولار ‏إلى 99.31 دولار للبرميل.‏