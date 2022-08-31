تراجعت أسعار النفط خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء مع انحسار القلق من نقص المعروض بالأسواق العالمية على خلفية الاضطرابات في العراق.
وأكدت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” على أن صادرات البلاد من الخام لم تتأثر بالاضطرابات التي شهدتها البلاد.
الخام الأمريكي:
وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية.
وفي ختام الجلسة، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 5.5% أو ما يعادل 5.37 دولار إلى 91.64 دولار للبرميل.
برنت يتراجع:
وتراجعت عقود “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 5.5% أو 5.78 دولار إلى 99.31 دولار للبرميل.
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