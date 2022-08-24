قفزت أسعار النفط حوالي 4%، بعد طرح فكرة تخفيضات إنتاجية لأوبك+ لدعم الأسعار في حال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق ومع احتمال هبوط في المخزونات الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الاثنين عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله لبلومبرج: إن أوبك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.

برنت يرتفع:

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.74 دولار، أو 3.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 100.22 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.38 دولار، أو 3.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 93.74 دولار للبرميل.

وسجل برنت أعلى سعر للتسوية منذ الثاني من أغسطس، في حين سجل الخام الأمريكي أقوى مستوى للتسوية منذ 11 أغسطس.