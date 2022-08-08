أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين.

سرعة استكمال الإجراءات

وأوضحت الوزارة أن على المرشحين والمرشحات المقبولين سرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي، وذلك وفق البريد الإلكتروني المرسل لكل مرشح.

رابط أسماء المقبولين

وأوضحت أنه في حال عدم استكمال إجراءات الكشف الطبي، فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الوظيفة، كما أتاحت التواصل عبر البريد الإلكتروني في حال وجود استفسار.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين من خلال الرابط التالي( اضغط هنا ).