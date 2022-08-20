كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، الفوارق في عدد من أنواع القهوة الموجودة ببعض الدول، حيث تختلف وفق نسبة الكافيين في القهوة، إضافةً إلى طريقة تحضيرها.

وقال النمر خلال تصريحات لقناة “MBC”، إن النسبة المسموح بها للفرد تناول 200 ملليجرام كافيين في الجلسة الواحدة، بحد أقصى 400 ملليجرام في اليوم.

8 أكواب قهوة:

وتابع أنه مسموح للأفراد تناول 8 إلى 10 أكواب من القهوة العربية، أما في القهوة الأمريكية لابد ألا تزيد على 4 أكواب، مشددًا على أهمية معرفة نسبة الكافيين في الكوب الواحد لتجنب الآثار السلبية.