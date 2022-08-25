أكد المدير العام التنفيذي لمركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة د. نوفل الجريان أن إجلاء مصابي حادث تركيا كان عملية معقدة مشيرًا إلى أن التنسيق العالي ساهم في سرعة الإجلاء.

#نشرة_الرابعة | المدير العام التنفيذي لمركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة د. نوفل الجريان: إجلاء المصابين من تركيا كان عملية معقدة والتنسيق العالي ساهم في سرعة الإجلاء pic.twitter.com/EAHAFDIfsP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 25, 2022

تنسيق وتضافر الجهود

وأضاف خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية أنه فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة دقيقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضافرت جهود عدة جهات سعودية لإجلاء المصابين في أسرع وقت.

وأوضح أن عملية نقل مريض يحتاج إلى رعاية صحية معينة من خارج المملكة يحتاج إلى تكامل عدة جهات والتنسيق فيما بينها مشيرًا إلى أنه لولا هذا التنسيق لما تم الإجلاء بهذه السرعة.

إجلاء مصابي حادث بتركيا

وكانت السفارة السعودية في تركيا قالت إنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتم على المصابين الصحة والعافية.