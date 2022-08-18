وجهت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية في واقعة التعنيف بحفر الباطن.

و‫صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تعرض امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فورًا وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

تحذير النيابة العامة

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

وتحذر النيابة العامة من جهة أخرى وبشكل دوري في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من تسريب الوثائق والمكاتبات الرسمية ونشرها، وأن هذا الفعل موجب للمساءلة النظامية.