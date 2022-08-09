تترقب الجماهير انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري.

الهدافون التاريخيون للفرق:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الهدافين التاريخين للفرق المشاركة في 2022/ 2023 ضمن موسم رياضي واحد.

ويتصدر مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة الهدافين التاريخين برصيد 34 هدفًا، يليه نجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز برصيد 27 هدفًا.

ويحتل مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا بـ21 هدفًا المركز الثالث، بالتساوي مع نجم الشباب، ناصر الشمراني، ثم نجمي الاتحاد، مختار فلاتة والبرازيلي رومارينيو برصيد 20 هدفًا لكل منهما.

وسجل مهاجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا بـ19 هدفًا، يليه نجم الرائد، إسماعيل بانغورا بـ18 هدفًا، ثم نجم الفتح، دوريس سالومو برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع نجم الباطن، فابيو أبرو.

ونجح ثنائي الوحدة مختار فلاتة ويوسف نياكاتي في تسجيل 16 هدفًا ضمن منافسات الدوري، بالتساوي مع نجم أبها، ستراندبيرغ، يليه نجمي الاتفاق، يوسف السالم وكريستيان جوانكا بـ14 هدفًا لكل منهما.

وتمكن فرنانديز من تسجيل 13 هدفًا مع الفيحاء، وأحرز جاديسون سانتوس 12 هدفًا بقميص الخليج، وسجل نجم العدالة، كارلوس أندريا برصيد 10 أهداف، فيما نجح موسونا في هز الشباك 6 مرات مع الطائي.

الدوري ينطلق الخميس لسادس مرة:

وتُعد هذه المرة السادسة التي تنطلق فيها المسابقة يوم الخميس منذ اعتماد الدوري السعودي للمحترفين بالنظام الحالي في موسم 2008/ 2009، ليكون أكثر الأيام التي شهدت بداية البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).