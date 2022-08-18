أشادت الجماهير الهلالية برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، وأكدت أنه السبب الرئيسي في تألق الفريق الأول، وذلك بعد غضب مشجعي الاتحاد من رئيس النادي، أنمار الحائلي.

الحائلي يعلن رفع المنع من التسجيل

وزف أنمار الحائلي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نبأ سارًا لجماهير الاتحاد، بعدما أعلن إغلاق قضيتي بريجوفيتش وبيزيتش، ورفع عقوبة المنع من التسجيل بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعلى غير المتوقع، أبدت الجماهير غضبها الشديد من الحائلي، وأكدت أن إدارته سبب الديون المتراكمة، بسبب الصفقات غير الجيدة، وكان آخرها طارق حامد، ليتفاعل جمهور الهلال ويُشيد برئيسه فهد بن نافل وإدارته الناجحة.

جماهير الهلال تُشيد بفهد بن نافل

وبعد دقائق قليلة من تغريدة الحائلي والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، أصبح اسم فهد بن نافل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”، حيث أعاد المشجعون نشر تصريحه السابق الشهير “نعمل ما نصرح”.

وقال الصحافي عايد العليوي: “نعمل ما نصرّح “، وأضاف بتغريدة أخرى: “الحمدلله على نعمة فهد بن نافل ما عنده إلا البطولات .. لا يدقق بحسابات الأندية الثانية ولا يتداخل مع جماهير ناديه بتويتر ولا يعرف إلا البطولات والعمل الإداري الناجح”.

وكتب خالد: “البلطان.. طلع بمساحة بتويتر قبل فترة، مسلي آل معمر.. طول وقته يغرد بتويتر ويصرح، أنمار الحائلي.. طلع يهاجم جمهور فريقه بتويتر، هنا تعرف كمية القوة اللي يمتلكها بن نافل رئيس ما عمره صرح واشتكى بشيء بوسائل التواصل ويثبت نجاحه دائماً بتحقيق الإنجازات اللي محد قادر يحققها غيره”.

وتابع آخر: “تصريح سابق لفهد بن نافل: “أعتذر لجماهير الهلال وأتحمل المسؤولية التامة؛ نعدكم بالتصحيح؛ نتقبل انتقاداتكم وملاحظاتكم؛ ونعمل على تصحيحها، وفي هذا الموسم حصل الهلال على الدوري الثاني على التوالي والسابع عشر في تاريخه وتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا”.

وعلق آخر قائلًا: “شوفوا تغريدات أنمار ومسلي (كنموذج)، بعدين قارنوها بما يطرحه فهد بن نافل (كنموذج أيضاً)، وقتها راح تعرف ليه الهلال في كوكب والبقية في كوكب آخر .. العمل (الإداري) هو الفرق (وكل) الفرق بين الهلال وبقية الأندية”.