يترقب جمهور نادي الهلال الشعار الجديد للنادي الذي سيُعلن عنه خلال فترة قريبة، وذلك قبل بداية الموسم الرياضي الجديد يوم الخميس المقبل.

وكان الحساب الرسمي لأزرق الرياض قام بإزالة الصورة التي تحمل الشعار الحالي للنادي ترقبًا لوضع الشعار الجديد.

جماهير الهلال تُثني على الشعار القديم

وحرصت جموع كبيرة من جماهير أزرق الرياض على توديع الشعار الحالي للنادي حيث أكدوا على أنه شهد فترات ذهبية للأزرق مثل الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر 4 أعوام إضافة للفوز بألقاب مثل دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر إضافة للمشاركة بكأس العالم للأندية مرتين.

أزرق الرياض يدافع عن لقبه أمام الخليج

وسيفتتح أزرق الرياض موسمه بمواجهة نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري المحترفين يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.