حذرت الهيئة العامة لـ الهلال الأحمر السعودي، من بعض الأخطاء المتكررة عند إسعاف المصابين، بالحروق.

وقالت في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: “إن من أكثر الأخطاء شيوعًا هو استخدام معجون الأسنان، أو القطن الطبي على مواضع الحروق”.

خطوات إسعاف حالات الحروق

وبينت أن الخطوات الصحيحة لإسعاف حالات الحروق تتمثل في:

ـ استخدام الماء الفاتر، أو كمادات ترطب بالماء الفاتر بحسب موضع الحرق، وذلك في الحروق البسيطة.

ـ تغطية الجسم برداء جاف ونظيف للحفاظ على درجة حرارة الشخص المصاب.

ـ عدم محاولة فتح الفقاعات في حال تكونها.

ـ التوجه للمستشفى في حالة كانت الجروح عميقة.

التعامل مع حالات تسرب الغاز

وفي وقت سابق؛ أوضح الهلال الأحمر السعودي، خطوات التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرب الغاز في المنزل وتقديم الإسعافات الأولية لحالات الاختناق.

وأوصى الهلال الأحمر بالتعامل مع حالات تسرب الغاز بما يلي: