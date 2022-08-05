فاجأ بندر الرزيحان، لاعب الهلال السابق والناقد الرياضي، جماهير أزرق الرياض بتصريحاته عن أن ناديه السابق هو المتسبب في المشاكل بين نادي النصر والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

بندر الرزيحان :

المشاكل بين "حمدالله" و #النصر سببها #الهلال ..

سوالف رياضية ..

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@banderalrezohan pic.twitter.com/erlfCUZpBR — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 5, 2022

حمدالله يغيب لمدة 4 أشهر:

وكان نادي النصر كسب قضيته ضد اللاعب المغربي ونادي الاتحاد، حيث تم إيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر تبدأ من الموسم الرياضي 2022/ 2023 في يوم 25 أغسطس الجاري.

وقال الرزيحان في تصريحات لـ برنامج “سوالف رياضية” عبر قناة 24 الرياضية: “المشاكل بين حمدالله والنصر سببها الهلال”.

وأضاف: “لا نتحدث عن ردود الأفعال، أرجع للفعل الأساسي، حمد الله حتى مباراة نصف نهائي كأس آسيا هو اللاعب والنجم الأبرز أمام الهلال، عندما خسر النصر وخرج من كأس آسيا بدأت المشاكل”.

وتابع: “تخيل أن اللاعب المغربي يتحول للعب بالفريق الرديف وتمارين الصباح، بعدما كان النجم الأول بالفريق، ولا أحد يستطيع أن يتحدث معه، ينزل للرديف، ولماذا لاتهامه بأنه لديه ضعف لياقة”.

وواصل: “المشكلة الحقيقية، هي في تصوير الفيديو الذي خرج بمباراة الديربي أمام الهلال، وانقلبت عليه الدنيا ولم تقعد حتى يفقد النصر واحد من أهم أسلحته الهجومية أن لم يكن الأهم”.