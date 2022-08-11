كشفت اللجنة المنظمة لـ كأس العالم عن موعد طرح تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل التي ستجمع بين فريقي الهلال وبطل الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

ووفقًا للتقارير فإن التذاكر ستُطرح الخميس المقبل 18 أغسطس حيث تُقام المباراة على لوسيل الملعب الذي يحتضن نهائي كأس العالم 2022 بـ قطر.

البطل يحصد مليوني دولار في سوبر لوسيل

الإعلامي مدحت شلبي كشف في برنامجه “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية أن البطل المتوج بلقب كأس سوبر لوسيل سيحصل على مليوني دولار كهدية، بينما سينال الوصيف مليون دولار أمريكي.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022 حاليًّا برصيد 72 نقطة، بعد فوزه أول أمس الثلاثاء على نادي مصر المقاصة بخماسية بيضاء في الدوري.

وبعد المباراة سيقام حفل غنائي بحضور 80 ألف متفرج.