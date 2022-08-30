أصدر نادي الهلال، قبل قليل، بيانًا رسميًّا أكد من خلاله تلقيه قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة لاعبه محمد كنو.

الهلال يعلق على قرار مركز التحكيم:

ولفت الهلال إلى أن قرار مركز التحكيم نص على إلزام النادي بالتضامن مع محمد كنو بدفع تعويض مالي إلى النصر في القضية بإجمالي 12.8 مليون ريال، وإلزام اللاعب بدفع قيمة الشيك المصدق بـ7.5 مليون ريال.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن محمد كنو تسلم الشيك من الطرف الآخر أثناء مشاركته مع الزعيم، مضيفًا أن مركز التحكيم ثبت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وإيقاف اللاعب 4 أشهر.

وتابع البيان: “ويشير مجلس الإدارة إلى عدم استغرابه من تلقي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر، ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالًا لما ذكره الهلال في بيانه الصدار يوم 13 أغسطس”.

وتضمن بيان النادي آنذاك: “بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قرارًا بالرفض، وتراخيه في تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًّا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر”.

وأكد مجلس الإدارة أن تركيز الهلال حاليًّا ينصب نحو تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات القادمة بدء بمواجهة ضيفه الفيحاء، والتي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقيه القرار المجحف، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة.

انتقادات تحاصر مركز التحكيم:

وتعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير الهلالية، بسبب أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).