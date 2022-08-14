أصدر نادي الهلال، مساء اليوم السبت، بيانًا استنكر فيه بيان مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس الجمعة بشأن قضية محمد كنو.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي أعلن أمس، عن آخر تطورات قضية النصر والهلال ولاعبه محمد كنو، مؤكدًا عقد جلسة استماع لجميع الأطراف.

نص بيان مركز التحكيم الرياضي:

وقال بيان مركز التحكيم: “تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد على أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم”.

وأضاف: “تأخر البت في قضية النصر والهلال ومحمد كنو، يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية”.

نص بيان الهلال:

وجاء بيان الهلال كالتالي: “أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغرابه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من (مركز التحكيم الرياضي السعودي)، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف هذا البيان المادة (19/ 9) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه (يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره)، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها”.

وأضاف: “وشدد مجلس الإدارة على أن من أبرز المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار (غرفة فض المنازعات) في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارًا مجحفًا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة”.

وواصل بيان أزرق الرياض: “واستنكر مجلس الإدارة تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي، التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين، مشددًا على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صدر القرار برفضه والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدرون بيانا إعلاميًّا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر”.

واختتم البيان: “ونوه مجلس الإدارة على أهمية التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات والسرية وفقًا لما نص عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة”.