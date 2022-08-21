حققت الشراكة الإستراتيجية بين نادي الهلال وشركة إعمار العقارية مكاسب مالية كبيرة للأزرق على مدار 3 أعوام.

شراكة ناجحة بين الهلال وإعمار:

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، شكره وتقديره لشركة إعمار العقارية، شريك الأزرق الإستراتيجي سابقًا، بعد انتهاء فترة الشراكة التي امتدت 3 أعوام، شهدت تألق الفريق الأول لكرة القدم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب كأس السوبر السعودي.

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أرقام إعمار خلال مدة الشراكة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعوائد الظهور 386.5 مليون، 95 مليونًا من الظهور التلفزيوني، 291 مليونًا من قيمة الظهور على منصات التواصل الاجتماعي عبر 8.2 مليار عدد مرات الظهور.

استعدادات الأزرق للموسم الجديد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة والباطن، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.