بدأ الاعتراض مبكرًا ومن الجولة الأولى، من قبل ناديي الهلال والرائد على التحكيم وتقنية الـ VAR بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

" لم نستحق الخسارة وكانت لنا فرص كثيرة، ولدي ملاحظه على الحكم أخذ ثلاث دقائق في الـVAR وأنا احترم الحكم السعودي ولكن عليهم احترام الأندية " سوموديكا -مدرب نادي #الرائد#أبها_الرائد#SSC pic.twitter.com/vOSKlWPzhO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

جماهير الهلال تلوم الحكم ماجد الشمراني

البداية كانت من جماهير أزرق الرياض التي وجهت اللوم للحكم ماجد الشمراني حكم مباراة أزرق الرياض ضد الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن.

إحدى اللقطات في المباراة، أظهرت تدخلًا عنيفًا من أحد لاعبي الخليج على قدم المالي موسى ماريجا محترف أزرق الرياض، مما كان يستوجب الطرد المباشر لكن الحكم لم يطرد لاعب الخليج.

جماهير أزرق الرياض، انتقدت ما فعله الحكم، مؤكدة أنه على ما يبدو أن بطل الدوري السعودي بالموسم الماضي سيعاني مع الأخطاء التحكيمية مبكرًا وبداية من الجولة الأولى.

مدرب الرائد يُبدي تحفظه

مسلسل الاعتراض على أداء الحكام السعوديين، استمر بعدما صرح الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الرائد قائلًا بعد مباراة أبها: “حكم لقاء أبها سلطان الحربي أخذ 3 دقائق ليتخذ قرارًا بسبب تقنية الفيديو، أنا أحترم الحكم السعودي ولكن يجب عليهم احترام الأندية”.

يذكر أن الهلال كان فاز على فريق الخليج بثنائية دون رد، بينما فاز أبها على نادي الرائد بنتيجة هدفين لهدف، بعدما كان الرائد متفوقًا في النتيجة.