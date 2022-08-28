تميزت الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بعدم وجود مفاجأة لـ الأربعة الكبار وهم ” الهلال والنصر والشباب والاتحاد” حيث حقق كل منهم الفوز بالجولة الأولى بصورة طبيعية.

وكان أزرق الرياض فاز على الخليج بثنائية دون رد بهدفي النيجيري إيغالو والمالي موسى ماريجا.

بينما فاز نادي الاتحاد على العدالة بثلاثية دون رد أحرزها كل من أحمد محمد شراحيلي وهارون كمارا وحمدان الشمراني.

الشباب فاز على نادي الباطن بثلاثية دون رد أحرزها كل من بوبندزا وكارلوس جونيور وسانتي مينا، أما النصر ففاز على الوحدة بهدف دون رد، أحرزه الكاميروني فينسينت أبو بكر.

الهلال يواجه الفيحاء الأربعاء

الهلال سيواجه الفيحاء يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، أما الشباب فسوف يواجه فريق أبها الخميس المقبل.

وفي يوم السبت المقبل، يلعب النصر أمام التعاون والاتحاد أمام الاتفاق.

ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الأولى

وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى يتواجد الشباب في الصدارة برصيد 3 نقاط يليه الاتحاد ثانيًا والهلال ثالثًا والتعاون رابعًا والطائي خامسًا وأبها سادسًا وضمك سابعًا والنصر ثامنًا برصيد 3 نقاط لكل فريق.

أما أندية الاتفاق والرائد والفيحاء والوحدة فتحتل المراكز من التاسع إلى المركز الـ12 بدون رصيد من النقاط.

وتتواجد أندية الخليج والفتح والباطن والعدالة من المركز الـ13 إلى المركز الـ16 على الترتيب.