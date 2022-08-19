لا يزال توقيع محمد كنو لناديي الهلال والنصر في آن واحد حديث الشارع الرياضي في السعودية، رغم إصدار عقوبات القضية في الأول من مايو الماضي.

ومع مرور الوقت تُكشف تفاصيل جديدة في القضية حول سبب إصرار نادي النصر على تقديم شكوى ضد الهلال واللاعب رغم التوقيع معه.

كواليس جديدة بقضية كنو

الإعلامي والناقد الرياضي مبارك الشهري كشف تفاصيل جديدة في حديثه لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “النصر تعاقد مع اللاعب قبل دخوله بالفترة المحمية، وشقيق لاعب الهلال تواصل مع إدارة فهد بن نافل ليخبرهم بتوقيع أخيه مع النصر، نادي النصر أرسل خطابين لـ الهلال لتوضيح أن اللاعب أصبح من حقه كحسن نية وكان رد الهلال هو تجاهل الخطابين”.

وأضاف الشهري: ” نادي النصر قام برفع الخطابين لـ لجنة الاحتراف لإثبات حقه وكان من الممكن أن يتفاوض الهلال مع النصر حول اللاعب بشكل ودي حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه بمعاقبة الهلال وكنو وتضرر النصر بسبب عدم الاستفادة من اللاعب”.