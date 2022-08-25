يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الحفاظ على نظافة شباكه 151 مرة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، النصر برصيد 121 مباراة، وحل الشباب ثالثًا بـ113 لقاء، ثم الأهلي برصيد 102 مواجهة.

وجاء الاتحاد في المركز الخامس، بعدما حافظ على نظافة شباكه 92 مرة، يليه الفتح بـ85 مباراة، ثم الاتفاق برصيد 81 لقاء، وحل التعاون ثامنًا بـ78 مباراة، وبفارق مباراتين عن الرائد، ثم الفيصلي في المركز العاشر بـ73 مواجهة.

انطلاق دوري روشن السعودي اليوم

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يطمح الأزرق في مواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة بالمباراة الافتتاحية، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).