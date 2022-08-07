انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد ألميريا الودية، في إطار استعدادات الفريقين، بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

تقدم الهلال ضد ألميريا:

وبدأت مباراة الهلال ضد ألميريا المقامة على ملعب بيرنلي الإنجليزي بشكل سريع، وضغط كبير من الزعيم قبل أن ينجح لوسيانو فيتتو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط.

وضغط الفريقان بقوة بعد الهدف، أملًا في هز الشباك مجددًا، وسط أفضلية للاعبي الأزرق، قبل أن ينجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد ألميريا.

الفريقان في الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد نجح في التتويج بلقب الدرجة الثانية، ليصعد إلى الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022/ 2023، وسيبدأ الليغا بمواجهة ريال مدريد، يوم 14 أغسطس.

على الجانب الآخر، تمكن الأزرق من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حُسمت بالجولة الأخيرة.