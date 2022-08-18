يبدو أن إدارة نادي الهلال قد استقرت على بديل سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول في الهلال، في حال غادر.

تجربة وحيدة أوروبيًا لـ سالم الدوسري

وكان الدوسري أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض، من أجل الاحتراف الخارجي، خاصة أنه كانت له تجربة وحيدة مع فريق فياريال الإسباني في عام 2018 واستمرت لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من موسم 2017/2018.

منافسة قوية بين الهلال والنصر

وبحسب التقارير فإن سالم الدوسري قد يرحل عن الهلال قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مما جعل الهلال يُسرع مفاوضاته مع اللاعب عبدالرحمن غريب، حيث يرى مجلس إدارة فهد بن نافل أن غريب هو البديل المثالي لـ الدوسري في حال غادر أزرق الرياض، لكنه سيدخل في منافسة قوية مع نادي النصر.

وفي وقت سابق، رد جراح الظفيري وكيل أعمال غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت: إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.