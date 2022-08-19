ارتبط اسم اللاعب سالم الدوسري بالرحيل عن نادي الهلال في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل وجود رغبة مُلحة من اللاعب بالاحتراف قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جورجي جيسوس يُراقب الدوسري:

ووفقًا للتقارير فإن جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق والمدرب الحالي لنادي فنربخشة التركي طلب ضم الدوسري لصفوفه.

أزرق الرياض سيرفض رحيل لاعبه خاصة في ظل عدم تحديد البديل، حيث كان الهلال يفكر في ضم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي لكن إصرار الأهلي على بقاء غريب يجعل أزرق الرياض يرفض رحيل الدوسري.

تجربة وحيدة خارج السعودية لـ سالم الدوسري:

وكان الدوسري أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض، من أجل الاحتراف الخارجي، خاصة أنه كانت له تجربة وحيدة مع فريق فياريال الإسباني في عام 2018 واستمرت لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من موسم 2017/ 2018.