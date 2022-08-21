استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الأحد، بعدما منحهم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز راحة من المران بالأمس.

الهلال يعود للتدريبات:

وبدأ مران اليوم بتدريبات بدنية ولياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون تطبيقات تكتيكية، واختتم دياز الحصة التدريبية بمناور فنية، بمتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل.

وأجرى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج وياسر الشهراني مرانًا لياقيًّا بالجري وتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، وأدى جانغ هيون سو وميشيل ديلغادو حصتهما العلاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.

استعدادات الأزرق للموسم الجديد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة والباطن، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.