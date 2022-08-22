واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين.

الهلال يواصل تدريباته:

وتركزت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الجوانب التدريبية الفنية والتكتيكية، وبدأ الجهاز الفني المران في صالة الإعداد البدني.

وفرض دياز مناورة على جزء من الملعب، وطبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية، على أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الثلاثاء، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الخليج.

استعدادات الأزرق للموسم الجديد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة والباطن، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.