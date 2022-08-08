يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا الثلاثاء تدريباته، وذلك تحضيرًا لمواجهة نادي نوتنجهام فورست يوم الجمعة المقبلة وديًا في إطار المعسكر التحضيري لأزرق الرياض في إنجلترا.

الهلال هزم ألميريا وديًا

وكان أزرق الرياض فاز مساء أمس الأحد على نادي ألميريا الإسباني بنتيجة هدفين دون رد سجلهما كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري ليحصل الفريق اليوم الاثنين على راحة من التدريبات ويعود للتدريبات بداية من الغد.

وتُقام المباراة بين أزرق الرياض ونادي نوتنجهام فورست عصر الجمعة المقبلة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

يذكر أن أزرق الرياض يستعد لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم 25 أغسطس الجاري، كما أن الفريق مُنع من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات على خلفية قضية محمد كنو.