يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه خلال منافسات دوري المحترفين في شهر أغسطس، وتجاوز عقبة الفيحاء اليوم.

الهلال يتألق في مباريات أغسطس

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويتألق الأزرق في مباريات دوري المحترفين التي أُقيمت في شهر أغسطس، حيث خاض الفريق الأول لكرة القدم 34 مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 28 مرة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما خسر مرتين فقط.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يأمل الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام ضمك.

سويسري يدير المباراة

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة المباراة لطاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو شايرر، ويساعده بيكيم زوكاج وجناس إرني، والحكم الرابع بندر القحطاني، وحكم الفيديو فيداي سان ويساعده فهد العمري.