استهل نادي الهلال مشوار دفاعه عن لقبه في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز على نادي الخليج بثنائية دون رد في الجولة الأولى لافتتاح موسم 2022/2023.

الهلال يسجل هدفين مستغلًا أخطاء الخليج

الشوط الأول بدأ سريعًا بالهدف الأول الذي أحرزه النيجيري إيغالو بالدقيقة الثالثة مستغلًا ارتداد الكرة من حارس مرمى الخليج.

وواصل أزرق الرياض ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر النجم المالي موسى ماريجا بالدقيقة الـ25 بعد انفراده بحارس نادي الخليج.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق أزرق الرياض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل أزرق الرياض تفوقه الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الثالث ولكن دون جدوى، في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثنائية دون رد ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة.

وكان الحكم ماجد الشمراني، ألغى هدفًا لإيجالو في المباراة.