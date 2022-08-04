سيتمكن نادي الهلال من تسجيل صفقاته بشكل رسمي في صيف 2023، وذلك بعد نهاية فترة العقوبة الموقعة عليه من قبل غرفة فض المنازعات بحرمان النادي من تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات.

كواليس أزمة القيد لـ الهلال

وعلى الرغم من أن مركز التحكيم الرياضي لم يعلن رسميًا رفض طلب أزرق الرياض لكن التقارير ذكرت اليوم أن طلب النادي العاصمي رُفض رسميًا ليستمر بلاعبيه حتى نهاية موسم 2022/2023، أي أن النادي سيتمكن من قيد الصفقات في صيف العام المقبل.

وعلق الإعلامي خلف ملفي على الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” أكثر من ساعتين، منذ تم تداول (رفض التدابير) لنادي الهلال، وحتى الآن لا حس ولا خبر لـ مركز التحكيم الرياضي، هل حسابهم في تويتر معطل، ألا يوجد متحدث رسمي، هل سيطول صمتهم بمزيد من التأجيج؟، بالمقابل لم يعد لصمت إدارة الهلال أي مبرر؟”.