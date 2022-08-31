يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة تألقه بالجولات الأولى من دوري المحترفين، وتحقيق الفوز ضد الفيحاء اليوم.

تألق الأزرق في أول جولتين

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تحقيق الفوز في أول جولتين من موسم دوري المحترفين للمرة الـ12، حيث فشل في تحقيق هذا الأمر 3 مرات فقط، في مواسم 2011/ 201، 2012/ 2013 و2020/ 2021.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتجنب الخسارة في أول جولتين من موسم دوري المحترفين، حيث سبق وحقق هذا الأمر مرتين في موسمي 2017/ 2018 و2018/ 2019.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويطمح الأزرق لمواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومصالحة جماهيره بعد خسارته أمام ضمك.