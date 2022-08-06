سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا الأحد مباراة ودية ضد نادي ألميريا الإسباني في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

الهلال خاض وديتين أمام الإسبان بالمعسكرات التحضيرية

وسبق لـ زعيم آسيا أن خاض مباراتين وديتين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد أمام الفرق الإسبانية، ولم يفز فيهما أزرق الرياض حيث خسر من فالنسيا الإسباني في معسكر سلوفينيا قبل انطلاق موسم 2010/2011.

وقبل انطلاق موسم 2014/2015 خسر أزرق الرياض من نادي أتلتيك بلباو في المعسكر التحضيري الذي أُقيم في النمسا.

وستقام مباراة الزعيم ضد ألميريا في مدينة برايتون الإنجليزية مساء الغد الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قناة روتانا خليجية باستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.