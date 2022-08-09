أعلن نادي الهلال عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال نجم القادسية والمنتخب الكويتي السابق، نواف الخالدي.

الهلال يشارك في مباراة اعتزال نواف الخالدي:

وسيحل الفريق الأول لكرة القدم ضيفًا على القادسية الكويتي في مباراة اعتزال النجم الدولي السابق نواف الخالدي، على إستاد جابر الأحمد الدولي، يوم 25 سبتمبر المقبل، بحضور عدد من نجوم العرب.

وكان نواف الخالدي قد أعلن من قبل عن سعادته بموافقة الهلال على المشاركة في مباراة اعتزاله، مؤكدًا أنه لن ينسى هذا الموقف طوال حياته من فريق يُعتبر عشقًا له منذ الطفولة وحتى الآن.

كما أعلن نواف الخالدي أن مباراة اعتزاله ستشهد الكثير من الفعاليات والمفاجآت التي سوف سيستمتع بها الجمهور الكويتي والخليجي.

الزعيم يواجه الخليج في بداية الموسم:

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.