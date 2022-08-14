أربك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الغيابات تضرب صفوف الهلال:

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 لاعبين في بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء بسبب الإصابات المختلفة أو الإيقاف.

ويغيب قائد الفريق، سلمان الفرج عن انطلاقة الموسم الجديد، للتعافي من الإصابة التي يُعاني منها منذ الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهر يونيو الماضي.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة بعضلة الساق في التدريبات، ويؤدي صالح الشهري برنامجًا تأهيليًّا بعدما أجرى جراحة وتر قدمه، ويواصل الثنائي عبدالإله المالكي ومتعب المفرج أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وانضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك وجانغ هيون سو إلى قائمة المصابين، بعد تعرضهما لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة نوتنجهام فورست الإنجليزي الودية، بجانب محمد كنو الموقوف.

الزعيم يبدأ الموسم بمواجهة الخليج:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.