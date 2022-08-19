اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارًا بحسم مصير أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، بعد اهتمام كل من الاتحاد والنصر بضمه.

وكان المدافع علي البليهي قام بتأجيل توقيعه على تجديد العقد مع أزرق الرياض، مما أثار الجدل حول اقترابه من الانضمام لنادي النصر أو الاتحاد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية نهاية أغسطس الحالي.

الهلال سيعطي راتب أكبر من 4 ملايين ريال لـ البليهي:

أزرق الرياض قرر الإبقاء على البليهي ومنحه عقدًا براتب سنوي أكثر من 4 ملايين ونصف المليون ريال وفقًا لرغبة اللاعب، مما يعني أنه لن ينضم لـ الأصفرين النصر أو الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد بحسب ما ذكره الناقد الرياضي خالد أبو غانم.

القرار يمثل صدمة لنادي الاتحاد الذي رغب في تدعيم صفوفه الدفاعية بضم علي البليهي بسبب تراجع مستوى زياد الصحفي والمصري أحمد حجازي بنهاية الموسم الماضي، كما رغب النصر في ضم البليهي لتعويض رحيل الأرجنتيني فونيس موري المنضم مؤخرًا لنادي كروز آزول المكسيكي.