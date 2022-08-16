انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الشعلة، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

فوز الهلال ضد الشعلة:

وبدأت مباراة الهلال ضد الشعلة الودية بشكل سريع، وشهدت أحداث الشوط الأول ندية كبيرة، لينتهي بالتعادل الإيجابي، سجل أوديون إيغالو هدف الأزرق، فيما أحرز باكيتي سيلفا هدف الفريق الضيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني التي أُقيمت على ملعب الزعيم في الرياض، واصل الأزرق الضغط لهز الشباك، قبل أن ينجح إيغالو في هز الشباك مجددًا، لتنتهي المباراة الودية المغلقة بفوز الهلال ضد الشعلة بنتيجة 2/ 1.

وتُعد مباراة اليوم هي الودية الثالثة للأزرق، استعدادًا للموسم الجديد، حيث واجه ألميريا الإسباني وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتسح نوتنجهام فورست الإنجليزي بنتيجة 6/ 1.

الزعيم يلاقي الخليج في بداية الموسم:

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.