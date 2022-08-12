انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد نوتنجهام فورست الإنجليزي الودية، بتحقيق الأزرق لفوز عريض بسداسية مقابل هدف.

نوتنجهام يتقدم والهلال يرد بثلاثية:

وبدأت مباراة الهلال ضد نوتنجهام فورست بشكل سريع، وتمكن الفريق الإنجليزي من التقدم بعد مرور 15 دقيقة، واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح المالي موسى ماريغا في تسجيل التعادل عند الدقيقة 36.

ومنح هدف التعادل دفعة معنوية كبيرة للاعبي الأزرق، وتمكن لوسيانو فييتو من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 43، قبل أن يعزز سالم الدوسري تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بنتيجة 3/ 1.

الزعيم يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الزعيم الضغط بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف، وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع عند الدقيقة 47، وهز ماريغا شباك نونتجهام بهدف خامس عند الدقيقة 55.

واستمر الضغط الأزرق، ونجح عبدالله رديف في ترك بصمته وسجل الهدف السادسة عند الدقيقة 65، وهدأ اللعب في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 6/ 1.

وسيبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.