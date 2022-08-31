صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد الفوز على ضيفه الفيحاء بثنائية دون رد في الجولة الثانية.

هدددددف!⚽

د86' إيغالو يضيف الهدف الثاني 🔥 الهلال 2 × 0 الفيحاء#الهلال_الفيحاء⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/EQel4XaEO3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال يسجل ثنائية في الشوط الثاني:

وبدأ نادي الفيحاء الضغط بقوة حيث أهدر فرصة الهدف الأول في كرة مرت بجانب القائم الأيسر لعبدالله المعيوف حارس أزرق الرياض في الدقيقة الـ22.

وحاول أزرق الرياض العودة في اللقاء ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس فلاديمير حارس الفيحاء.

هدددددف!⚽

د69' ماريغا يضيف أول أهداف الهلال 🔥

الهلال 1 × 0 الفيحاء#الهلال_الفيحاء#SSC pic.twitter.com/TwhZRGCpRe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وفي الشوط الثاني، افتتح المالي موسى ماريجا التسجيل لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ68 بعد تمريرة متقنة من اللاعب سالم الدوسري.

وواصل أزرق الرياض ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب النيجيري أوديون إيجالو بالدقيقة الـ85 بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعود عبدالحميد.

حصد الأزرق 6 نقاط ليتواجد في الصدارة مؤقتًا.