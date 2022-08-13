تفكر إدارة فهد بن نافل خلال الفترة المقبلة في تجديد عقد 2 من نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق بعد التجديد للاعب البيروفي أندري كاريلو.

وكان الزعيم أعلن أمس الجمعة عن تجديد عقد اللاعب كاريلو حتى صيف 2024، وذلك أثناء تواجد الفريق في معسكر مدينة برمنجهام البريطانية.

سبب اهتمام الهلال بالتجديد لـ البليهي وكويلار

وترغب إدارة أزرق الرياض في تجديد عقد كل من المدافع علي البليهي والكولومبي جوستافو كويلار حيث يقترب كل منهما في الدخول بالفترة الحرة.

وتريد إدارة الفريق العاصمي عدم الوقوع في أزمة التجديد لـ محمد كنو بعد أن دخل الفترة الحرة، مما كلف الأزرق الحرمان من قيد الصفقات لفترتي انتقالات وسيسجل الصفقات بداية من صيف 2023.

وكان اسم علي البليهي ارتبط مؤخرًا بالانضمام إما لنادي النصر أو الاتحاد في حال لم يجدد عقده مع نادي الهلال.