شددت المستشارة الأسرية الهنوف الحقيل، على ضرورة إشراك وزارة التعليم للطالب والأسرة في عملية اتخاذ القرارات.

#الشارع_السعودي | الهنوف الحقيل: نتمنى من وزارة التعليم إشراك الطالب والأسرة في عملية اتخاذ القرارات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/BvAkZLBn4c — قناة السعودية (@saudiatv) August 22, 2022

إشراك الطالب وولي الأمر:

وقالت الحقيل خلال مداخلة إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية: إن هناك نماذج في دول مختلفة تقوم على إشراك الطالب وولي الأمر في القرارات عبر المجالس الطلابية.

نظام الفصول الثلاثة:

ولفتت إلى أن من بين القرارات التي كانت تتطلب إشراك الطلاب وأولياء الأمور هي قضية نظام الفصول الثلاثة، الذي أرهق كاهل الأسر والطلاب، مشيرةً إلى أن إطالة المدة في نظام الفصول الثلاثة الذي يغلب عليه أسلوب التلقين ليس مشكلة، شريطة أن يتضمن تفعيل المهارات خلال الفصل الثالث منه.