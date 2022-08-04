الهيئة السعودية للفضاء تطلق البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بشهادات معتمدة | صحيفة المواطن الإلكترونية

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن بدء التقديم في (البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء) بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليدج لندن وجامعة ولاية أريزونا (كلية ثندربيرد)، وذلك ضمن مبادرات الهيئة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

عنوان البرنامج التدريبي:

البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء.

عن البرنامج:

برنامج صيفي تدريبي يهدف إلى تنمية المعرفة والمهارات للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس في مجال علوم وهندسة الفضاء. يوفر البرنامج تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة عن طريق دورات تدريبية يتم القاؤها بواسطة مختصين في علوم الفضاء من أفضل الجامعات الدولية.

مزايا البرنامج:

شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

شهادة معتمدة من جامعة إمبريال كوليدج لندن.

شهادة معتمدة من جامعة ولاية أريزونا.

الأهداف:

تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء الريادي في قطاع الفضاء والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في قطاع الفضاء.

تحسين جودة وكفاءة المحتوى المتعلق بعلوم وتقنيات الفضاء.

رفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية.

إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.

الفئة المستهدفة:

طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة.

معايير القبول:

أن يكون الطالب / ة سعودي الجنسية.

اتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

اجتياز امتحان القبول الخاص بالمعسكر.

مواعيد التسجيل بـ البرنامج:

أوضحت الهيئة أن البرنامج يبدأ بتاريخ 14 أغسطس 2022 ويستمر حتى 25 أغسطس 2022م، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، بمركز هواوي لفضاء المستقبل في مدينة الرياض، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).