أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف ( لينكدإن ) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف ( لينكدإن ) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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