أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف ( لينكدإن ) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: 1- أخصائي أول – إدارة المراسم 2- رئيس قسم الأمن والسلامة رابط التقديم: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: أخصائي أول إدارة المراسم : (اضغط هنا)

رئيس قسم الأمن والسلامة : (اضغط هنا)