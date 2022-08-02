دشنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ويمكن الوصول إلى حساب الهيئة من خلال اسم المعرف الآتي: @RGAsaudi، حيث تنطلق الهيئة للمساهمة في رسم ملامح الرؤية المستقبلية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أهداف الهيئة العامة للطرق:

وستعمل الهيئة العامة للطرق على وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.

كما ستعمل الهيئة كذلك على استدامة البنية التحتية للمملكة وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًّا في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة.

كذلك ستسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.