أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ولادة أنثيين من النمر العربي، أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، ذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

نعزز آمالنا بخطوات عملية.. حيث نحتفي مجددًا بولادة "أنثيين" من #النمر_العربي وذلك ضمن جهودنا لتحقيق مستهدفاتنا في استعادة التوازن الطبيعي في #العلا. pic.twitter.com/11vZJe3v5t — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) August 16, 2022

ولادة انثيين من النمر العربي

وقالت الهيئة الملكية على حسابها بموقع “تويتر” “نعزز آمالنا بخطوات عملية.. حيث نحتفي مجددًا بولادة “أنثيين” من النمر العربي وذلك ضمن جهودنا لتحقيق مستهدفاتنا في استعادة التوازن الطبيعي في العلا”.

وولدت النمرتان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، الذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربية، وإعادة توطينها في الحياة البرية.

وأكدت هذه الخطوة مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.

مبادرات للحفاظ على النمر العربي

وتشمل إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمحافظة على النمر العربي، مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار عبر افتتاح «مركز النمر العربي» بمحمية «شرعان» الطبيعية، إلى جانب إنشاء “صندوق النمر العربي” الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار.

ووقعت الهيئة كذلك عدداً من الشراكات، منها الشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة “بانثيرا”، كذلك مع منظمة «كاتموسفير».

وتمضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا قدماً في تحقيق إستراتيجيتها الخاصة بالنمر العربي، التي تشمل جوانب مجتمعية متعددة، منها تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن في العلا على مهام تدعم صون المحميات الطبيعة.

وتعد العلا موطناً أصلياً عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جلياً في مرتكزات إستراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.