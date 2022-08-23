أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

جذب المواهب الوظيفة الرئيسية وظيفة مدير التميز المجتمعي وظيفة الرئيسية للشؤون الإدارية والمستفيدين مدير تصميم برامج اتفاقية مكافحة التصحر قيادة التدريب والإشراف المجتمعي تؤدي القدرات البشرية مساعد تنفيذي وغيرها

طريقة التقديم: