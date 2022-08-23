أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- جذب المواهب الوظيفة الرئيسية
- وظيفة مدير التميز المجتمعي
- وظيفة الرئيسية للشؤون الإدارية والمستفيدين
- مدير تصميم برامج اتفاقية مكافحة التصحر
- قيادة التدريب والإشراف المجتمعي
- تؤدي القدرات البشرية
- مساعد تنفيذي
- وغيرها
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة والتقديم عليها، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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