أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موعد إقامة (ملتقى العلا للتوظيف) بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات توظيف الكوادر الوطنية في سوق العمل، والإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفقاً للمواعيد الموضحة أدناه.

الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن في محافظة العلا. تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رفع معدلات توظيف الكوادر الوطنية في سوق العمل.

تاريخ الملتقى:

– من يوم الثلاثاء 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م إلى يوم الخميس 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م.

المكان:

– معهد العلا للغات.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/02هـ الموافق 2022/08/29م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا