يعمل الواتساب دائمًا على إصدار تحديثات جديدة بشكل شبه منتظم، وفي أحدث تحديث ورد أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة “ميتا”، يقوم باستحداث وضع رمز اختصار الكاميرا مرة أخرى داخل الواجهة الأساسية للتطبيق.

حل لاستعادة أيقونة الكاميرا

وكان الواتساب أزال الرمز في التحديث التجريبي السابق، لاستيعاب علامة تبويب المجتمعات، مما يجبر المستخدمين على اتباع المسار الأطول للوصول إلى الكاميرا داخل التطبيق.

وحسب تقرير، فيبحث واتساب عن حل لاستعادة أيقونة الكاميرا، ومن المحتمل أن يتم دفع أيقونة الكاميرا التي ظهرت مسبقًا أمام علامة تبويب الدردشات، بجوار زر البحث.

وسيؤدي النقر على أيقونة الكاميرا إلى فتح الكاميرا مباشرة داخل التطبيق.

تحديث الواتساب

وكان واتساب قام مؤخرًا بتدوير ميزة المجتمعات لمختبري الإصدار التجريبي من آندرويد. كما أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب عن طرحه رسميًّا تحديث إصدار الويب على نظام تشغيل ويندوز بعد تجريبه لفترة طويلة.

ولن يحتاج المستخدم -وفقًا للتحديث الجديد- إلى وجود هاتفه الذكي بمكان قريب أو حتى يعمل، ليظل حسابهم على واتساب ويب يعمل، فيكفي أن تفعله مرة واحدة ليظل عاملًا حتى تسجل الخروج منه بنفسك.