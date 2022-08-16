أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي، بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات غسيل الكعبة.

تجربة للواقع الافتراضي

ويعد هذا المعرض تجربة للواقع الافتراضي الحاسوبي ضمن عالم ثلاثي الأبعاد، حيث يُمكّن الزائرين من مشاهدة الكعبة المشرفة والتشريف بغسلها بالأدوات الخاصة لها.

وتم المعرض ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.

ويمكن للزوار تجربة أدوات غسيل الكعبة من خلال الرابط https://vrsastore.com/kabbahvrsa/data/index.htm.