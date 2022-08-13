أشارت تقارير موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (الإف بي آي)، إلى العثور على وثائق سرية، وسرية للغاية خلال تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في فلوريدا.

وأوضحت قناة ‏فوكس نيوز الأمريكية أنه تم ضبط 33 صندوقًا خلال مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفلوريدا.

وتضمنت ‏مذكرة تفتيش منزل ترامب أن التحقيق ينطوي على انتهاكات محتملة لقانون التجسس.

كما أشارت إلى أن الوثائق التي ضبطت قد تضم تسجيلات رئاسية، وتكشف عن تحقيق بشأن عرقلة العدالة.

تفتيش منزل ترامب:

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية قد داهموا وفتشوا منزله بمار أيه لاغو بولاية فلوريدا.

لا أحد فوق القانون:

وقد أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتبر مبررة.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية: إنه “لا يوجد أحد في الولايات المتحدة فوق القانون، ولا حتى الرئيس السابق”.

وأضافت: “نحن نؤمن بسيادة القانون. هذا ما تدور حوله بلادنا فلا شخص فوق القانون”.

تعليق البيت الأبيض:

من جانبه، علق البيت الأبيض، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب، قائلًا: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين: إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرًا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.

وتابعت: “الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل”.

فيما كذب ترامب البيت الأبيض على منصته الخاصة، قائلًا: إن بايدن كان على علم بمداهمة منزله.