تنعقد اليوم الاثنين، أولى جلسات البرلمان الليبي بعد تعرض مقره للحرق، بمدينة طبرق، شرقي ليبيا.

ومن المقرر أن تتم مناقشة تعديلات قوانين وملفات الساحة الليبية الساخنة، على رأسها زيادة المرتبات التي ينتظرها الليبيون منذ شهور طويلة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة النواب ستنعقد في فندق دار السلام بطبرق؛ نظرًا لعدم جاهزية المقر لعقد الجلسات، وستناقش برئاسة فوزي النويري، النائب الأول لرئيس المجلس، زيادة المرتبات وتعديل قانون المحافظ الاستثمارية.

الانسداد السياسي

وأضاف في تصريحات إعلامية : “إضافة لبندَي قانون المحافظ الاستثمارية وقانون المرتبات الموحد، ستتناول الجلسة بحث الانسداد السياسي في البلاد، بحسب النائب الهادي الصغير”.

وأكمل: “سيخاطب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على ما أنجزته استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، وذلك في سياق التوافقات التي تحققت حتى الآن في المفاوضات بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري”.

الاعتداء على البرلمان الليبي

يذكر أن البرلمان في أول يونيو الماضي، قد تعرض لاعتداء من مجهولين اقتحموا مقره، وسرقوا أغراضًا منه وعبثوا بمحتوياته قبل إضرام النار فيه.

وقد استغل مجهولون الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في عدة مدن ليبية للتنديد بتردي الخدمات، مثل: انقطاع الكهرباء وتدهور الأحوال المعيشية.