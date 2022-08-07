تعلن الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، اليوم الأحد، نتائج القبول الموحد النهائي، للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1444هـ.

نتائج الفرز الأول:

وكانت اللجنة قد حددت موعد إعلان نتائج الفرز الأول لـ القبول الموحد للطلاب ليكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي وما يقابله الثالث من شهر محرم 1444هـ.

بينما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 2022م، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 1444هـ.

خطوات الاستعلام عن النتائج:

– الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

– الانتقال إلى تقديم سابق.

– الاطلاع على نتيجة القبول.

– تأكيد القبول.